В Госдуме рассказали о возможности введения мобилизации в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Ленте.Ru», что сейчас военные срочной армии не направляются в зону специальной военной операции (СВО).

«Военнослужащие срочной армии сейчас не направляются в зону СВО, поэтому уклоняться от службы в армии нет причин», — сказал парламентарий.

Он также отметил, что, судя по оперативным отчетам и оперативно-тактической ситуации в зоне соприкосновения с ВСУ, можно сделать вывод, что в полной или частичной мобилизации на данный момент нет необходимости.

«Мобилизации как таковой, всеобщей или какой-то еще не происходит в настоящее время», — заявил Швыткин.

До этого Совет Федерации Российской Федерации одобрил закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан, имеющих судимость, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период военного положения.

Ранее ЧВК «Вагнер» объявила, что приостанавливает работу региональных центров вербовки из-за «временного неучастия» в спецоперации.