Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о возможности введения мобилизации в России

Депутат ГД Швыткин заявил, что в ближайшее время мобилизация в РФ не планируется

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Ленте.Ru», что сейчас военные срочной армии не направляются в зону специальной военной операции (СВО).

«Военнослужащие срочной армии сейчас не направляются в зону СВО, поэтому уклоняться от службы в армии нет причин», — сказал парламентарий.

Он также отметил, что, судя по оперативным отчетам и оперативно-тактической ситуации в зоне соприкосновения с ВСУ, можно сделать вывод, что в полной или частичной мобилизации на данный момент нет необходимости.

«Мобилизации как таковой, всеобщей или какой-то еще не происходит в настоящее время», — заявил Швыткин.

До этого Совет Федерации Российской Федерации одобрил закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан, имеющих судимость, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период военного положения.

Ранее ЧВК «Вагнер» объявила, что приостанавливает работу региональных центров вербовки из-за «временного неучастия» в спецоперации.

Все новости на тему:
Мобилизация в России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях