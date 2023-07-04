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В МИД РФ прокомментировали ситуацию в Дженине

МИД РФ: Москва выступает за деэскалацию напряженности между Израилем и Палестиной в Дженине

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Москва выступает за деэскалацию напряженности и переговоры между Израилем и Палестиной в связи с ситуацией в Дженине. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Во вторник состоялся телефонный разговор спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком.

В ходе разговора стороны обсудили резкое обострение обстановки в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу деэскалации напряженности, а также налаживания переговорного процесса в интересах справедливого урегулирования палестинской проблемы», — отметил Богданов.

Дипломат добавил, что российская сторона готова активизировать усилия совместно с Лигой арабских государств для урегулирования ситуации в Дженине.

До этого глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что власти Турции будут работать вместе с Иорданией над стабилизацией ситуации на Западном берегу реки Иордан, где Израиль запустил контртеррористическую операцию.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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