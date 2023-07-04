Страны ШОС подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по вступлению в организацию

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе саммита в Нью-Дели подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к объединению.

«Государства-члены... отметили важность подписания Меморандума об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена ШОС», — говорится в заявлении секретариата ШОС.

Подписание меморандума запускает процедуру полноценного присоединения Белоруссии к ШОС.

Также стало известно, что 4 июля Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

ШОС не является военным блоком по примеру НАТО или открытым регулярным совещанием по безопасности, но занимает промежуточную позицию.

Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на территориях стран-членов, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества и т.д.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.