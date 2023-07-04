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Страны ШОС подписали совместную декларацию

Секретариат ШОС: страны объединения подписали совместную декларацию

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Александр Казаков/РИА Новости

Страны — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не направлены против других государств и международных организаций и открыты для сотрудничества. Об этом сообщается в совместной декларации объединения.

«Государства-члены подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом», — сказано в документе.

4 июля президент России Владимир Путин в ходе саммита ШОС говорил, что накопление долгов развитыми государствами увеличивает риски появления новых конфликтов в мире и мирового кризиса.

В этот же день секретариат ШОС заявлял, что Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. Исламская страна стала девятым членом объединения.

До этого сообщалось, что в Нью-Дели начал свою работу саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Путин выступил на саммите ШОС.

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