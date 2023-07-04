Ограничения против дипмиссии США в РФ были ответом на действия Вашингтона

В комментарии российского посольства в Вашингтоне, опубликованном в их Telegram-канале, отмечается, что ограничения, которые были введены в отношении сотрудников американской дипломатической миссии в Москве, всегда были ответом на рестрикции, вводимые властями США.

Российское посольство отклоняет заявления СМИ, включая известное издание The New York Times, о том, что условия работы американцев в Москве хуже, чем положение российских дипломатов в США.

Посольство подчеркивает, что все ограничения, применяемые в отношении сотрудников дипломатической миссии США в Москве, всегда были ответными мерами на рестрикции, которые систематически создавались для работы российского посольства в Соединенных Штатах.

Ранее посольство РФ в США заявило о попытках разными способами завербовать российских дипломатов.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.