В Кремле отреагировали на попытку покушения на главу Крыма Аксенова

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, отвечая на вопрос о том, знает ли глава российского государства Владимир Путин о попытке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, заявил, что Путин «получает доклады».

Кроме того, представитель Кремля назвал главу Республики Крым настоящим бойцом.

«Этим его не запугаешь. Желаем ему силы духа и крепости», — сказал он.

Сам Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) за предотвращение покушения на него. При этом глава республики выразил уверенность, что заказчиков этого преступления найдут и накажут.

Известно, что завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) гражданин России, которого российские силовики задержали при подготовке к подрыву автомобиля Аксенова, дал признательные показания.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.