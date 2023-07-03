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В Кремле отреагировали на попытку покушения на главу Крыма Аксенова

Песков назвал Аксенова настоящим бойцом и заявил, что главу Крыма не запугать покушениями

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, отвечая на вопрос о том, знает ли глава российского государства Владимир Путин о попытке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, заявил, что Путин «получает доклады».

Кроме того, представитель Кремля назвал главу Республики Крым настоящим бойцом.

«Этим его не запугаешь. Желаем ему силы духа и крепости», — сказал он.

Сам Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) за предотвращение покушения на него. При этом глава республики выразил уверенность, что заказчиков этого преступления найдут и накажут.

Известно, что завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) гражданин России, которого российские силовики задержали при подготовке к подрыву автомобиля Аксенова, дал признательные показания.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.

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