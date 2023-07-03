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В Германии предложили Украине новые варианты гарантий безопасности

Дипломат из ФРГ Ишингер предложил стратегии безопасности для Украины без вступления в НАТО

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Shutterstock

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что один из вариантов предоставления Украине гарантий безопасности без вступления страны в НАТО может заключаться в переходе альянса к так называемой «защитной эскалации», когда натовские войска будут отвечать на удары Вооруженных сил России новыми поставками вооружения Киеву. Об этом он написал в статье для Politico.

По его словам, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) альянс мог бы дать сигнал Москве, что, например, отныне любой обстрел со стороны ВС РФ украинских гражданских объектов приведет к конкретным мерам Запада. В частности, Киев получит боеприпасы и оружие, а также более совершенные баллистические и дальнобойные ракеты.

Ишингер высказал мнение, что НАТО также могла бы позволить Украине принять участие в закупках и программах вооружения, учениях, обмене разведывательными данными, участие в заседаниях совета альянса в качестве постоянного гостя без права голоса.

Еще одной стратегией дипломат назвал возможность Украины опираться в своей политике на двусторонние договоренности о безопасности, прежде всего с США, по примеру поддержки Западом Израиля.

В этот же день канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ относится к тем странам, которые считают себя обязанными проработать гарантии безопасности для Украины на период после завершения конфликта.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Кроме того, российские власти неоднократно заявляли, что удары наносятся только по военным объектам Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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