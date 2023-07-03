Президент России Владимир Путин поздравил Белоруссию с Днем Независимости, сообщается на сайте Кремля.
Залогом крепких отношений между Россией и Белоруссией Путин назвал закаленные в ходе Великой Отечественной войны узы братства и взаимовыручки.
«Это в полной мере подтверждается сегодня, когда наши страны вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам», — заявил Путин.
Он также обратился к белорусскому лидеру, Александру Лукашенко, с пожеланиями крепкого здоровья и успехов. Всему белорусскому народу Путин пожелал счастья и процветания.
День Независимости Белоруссии отмечается 3 июля. В этот день, в 1944 году, Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
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