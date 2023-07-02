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Канцлер ФРГ высказался о безопасности Запорожской АЭС

Шольц: безопасность ЗАЭС должна быть обеспечена независимо от хода украинского конфликта

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Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС) должна быть обеспечена независимо от хода конфликта на Украине. Об этом сообщает ARD.

«Было очень важно, что сначала я с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем и государства G20 в целом очень ясно констатировали, что нельзя применять атомное оружие. Этого (подрыва ЗАЭС. — «Газета.Ru») нельзя допустить. Безопасность АЭС должна быть обеспечена несмотря на войну», — сказал Шольц.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов до этого рассказал, что подготовку провокации Киева на Запорожской АЭС курируют британские спецслужбы. Рогов отметил, что обладает нужной информацией, и добавил, что британские спецслужбы курируют провокацию по линии главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности страны.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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