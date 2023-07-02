Канцлер ФРГ высказался о безопасности Запорожской АЭС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС) должна быть обеспечена независимо от хода конфликта на Украине. Об этом сообщает ARD.

«Было очень важно, что сначала я с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем и государства G20 в целом очень ясно констатировали, что нельзя применять атомное оружие. Этого (подрыва ЗАЭС. — «Газета.Ru») нельзя допустить. Безопасность АЭС должна быть обеспечена несмотря на войну», — сказал Шольц.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов до этого рассказал, что подготовку провокации Киева на Запорожской АЭС курируют британские спецслужбы. Рогов отметил, что обладает нужной информацией, и добавил, что британские спецслужбы курируют провокацию по линии главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности страны.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.