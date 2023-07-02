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В МИД РФ пообещали ответ на решение Румынии сократить диппредставительство РФ

МИД: Россия ответит на решение Румынии сократить диппредставительство РФ

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В МИД России заявили, что Москва ответит на решение Румынии сократить диппредставительство РФ. Об этом РИА Новости заявил источник в министерстве.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — сказал он.

Ранее Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что 40 сотрудников российского посольства в Бухаресте покинут страну 1 июля в соответствии с требованиями румынских властей сократить штат диппредставительства РФ.

Отмечается, что дипломаты уедут из страны вместе с членами семей. Таким образом, из Румынии в Россию вернутся 80 человек.

8 июня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает решение Румынии сократить штат посольства Российской Федерации в Бухаресте как «враждебный выпад». По словам дипломата, отношения между двумя странами «стараниями» румынской стороны «и без того доведены до плачевного состояния».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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