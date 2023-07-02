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Путин поздравил с праздником работников морского и речного транспорта

Путин отметил роль работников сферы морского и речного транспорта в развитии России

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что водный транспорт всегда играл большую роль в истории России, формировании единого экономического пространства и развитии социальной сферы.

Он подчеркнул, что благодаря профессионализму сотрудников отрасли сфера морского и речного транспорта продолжает развиваться, наращиваются пассажирские и грузовые перевозки, совершенствуется логистическая инфраструктура, внедряются инновационные технологии и повышается качество услуг.

Владимир Путин пожелал работникам сферы реализации намеченных целей и всего наилучшего.

Ранее Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам и отметил роль бойцов-мусульман в ходе специальной военной операции.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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