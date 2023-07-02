Путин поздравил с праздником работников морского и речного транспорта

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что водный транспорт всегда играл большую роль в истории России, формировании единого экономического пространства и развитии социальной сферы.
Он подчеркнул, что благодаря профессионализму сотрудников отрасли сфера морского и речного транспорта продолжает развиваться, наращиваются пассажирские и грузовые перевозки, совершенствуется логистическая инфраструктура, внедряются инновационные технологии и повышается качество услуг.
Владимир Путин пожелал работникам сферы реализации намеченных целей и всего наилучшего.
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