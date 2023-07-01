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Премьер Ирака переговорил с послом РФ о своей поездке в Москву

Премьер Ирака ас-Судани обсудил с послом РФ дату своего визита в Москву

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Imago/M. Popow/Global Look Press

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани встретился с послом России в Багдаде Эльбрусом Кутрашевым, передает ТАСС. По информации агентства, в ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов, в том числе планы руководителя иракского кабмина по поездке в Москву.

«Обсуждались двусторонние отношения, а также дата принятия официального приглашения премьер-министру [Ирака] посетить Российскую Федерацию», — заявили в пресс-службе ас-Судани.

В ведомстве также добавили, что на встрече премьер Ирака высказался о конфликте на Украине, отметив поддержку мирного урегулирования противостояния со стороны Багдада. В пресс-службе ас-Судани подчеркнули, что Кутрашев в ходе переговоров отдельно указывал на усилия Ирака по повышению стабильности на Ближнем Востоке. При этом в ведомстве не уточнили в какие именно даты премьер Ирака собирается осуществить официальный визит в Москву.

Ранее в Совфеде указали на объединение части арабского мира с Россией против «диктата» США.

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