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Президент Палестины поддержал действия руководства России, предпринятые 24 июня

Аббас поддержал действия руководства РФ по защите конституционного строя на фоне мятежа

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин по инициативе палестинской стороны провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который заявил о своей поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка в РФ на фоне попытки мятежа 24 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня», — отмечается в публикации.

В статье говорится, что лидеры двух государств договорились о дальнейшем поступательном развитим традиционно дружественных российско-палестинских отношений. Кроме того, Кремль подтвердил принципиальную позицию в отношении справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе.

Сообщается, что Путин и Аббас условились продолжать контакты.

Также у Владимира Путина по инициативе абхазской стороны провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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