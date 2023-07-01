Премьер Испании прибыл в Киев

Премьер-министр Испании Педро Санчес приехал в Киев в первый день председательства королевства в Совете Европейского союза.

«Я хотел, чтобы первое мероприятие испанского председательства в Совете ЕС прошло на Украине с участием президента Украины Владимира Зеленского», — написал Санчес на своей странице в Twitter.

Политик подчеркнул, что Испания продолжит поддерживать Украину до тех пор, «пока мир не вернется в Европу». В ходе своего визита в Киев Санчес также выступит перед Верховной радой.

Испания 1 июля приняла на шесть месяцев обязанности государства — председателя Совета Европейского союза, которые перешли к ней от Швеции. 1 января 2024 года такое право перейдет к Бельгии.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.