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Конгрессвумен США предложила приостановить финансирование Украины

Конгрессвумен Грин предложила остановить финансирование Киева до завершения конфликта

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John Bazemore/AP

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин сообщила в Twitter, что предложила поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, которая подразумевает прекращение любого рода финансирование Украины до мирного урегулирования конфликта.

В своем сообщении она написал, что «смерть и разрушения» должны быть прекращены.

«Поэтому в целях достижения мира я также внесла поправку о запрете любого финансирования Украины до тех пор, пока не будет достигнуто дипломатическое урегулирование военного конфликта», — заявила законодатель, добавив, что Вашингтон должен «добиваться мира, а не финансировать войну».

Также он заявила, что внесла поправку, которая запрещает поставки Украине истребителей F-16 и ракет большей дальности.

27 июня власти США объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Украине в размере $500 млн.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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