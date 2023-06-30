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В Грузии предупредили о ядерной угрозе из-за конфликта на Украине

Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что пытается спасти страну на фоне конфликта на Украине

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РИА Новости

Конфликт на Украине стал вызовом для всего мирового сообщества, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает грузинский «Первый канал». По его словам, украинский кризис привел к появлению ядерной угрозы, которую в Тбилиси не могут игнорировать.

«Мы наблюдаем, как меняется основанный на правилах международный порядок, и, по сути, угроза применения ядерного оружия реальна. В такой ситуации, конечно, моя главная забота как премьер-министра и нашего правительства — спасти нашу страну, защитить интересы людей и, самое главное, сохранить сильное экономическое развитие в такой ситуации», — отметил Гарибашвили во время своей речи в парламенте Грузии, связанной с представлением ежегодного отчета о работе правительства страны.

Он также добавил, что действующей власти удается в течение последних 10 лет сохранять мир и стабильность в Грузии. Гарибашвили подчеркнул, что последние два года в республике наблюдается 10%-ный экономический рост.

«Нашему правительству удалось сделать Грузию одной из самых быстроразвивающихся экономик мира <…> нам приходится работать в ситуации, когда у нас есть не только внешние угрозы, но и внутренние угрозы, деструктивные действия внутренних врагов — это прямой вызов, угроза нашей стране, нашей стабильности», — заключил Гарибашвили.

Ранее Грузия отказалась открывать «второй фронт» для Украины.

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