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Численность Компартии КНР приблизилась к отметке в 100 млн

В Компартии Китая заявили, что численность партии превысила показатель 98 млн человек

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Mark Schiefelbein/AP

Правящая Коммунистическая партия Китая (КПК) сохраняет за собой статус самой большой политической силы во всем мире, сообщается на сайте КПК. Как заявили в организационном отделе ЦК Компартии КНР, в настоящее время количество членов партии более 98 млн.

«Коммунистическая партия Китая насчитывала 98,04 миллиона членов на конец 2022 года <...> После века взлетов и падений и десятилетия революционной ковки в новую эпоху Коммунистическая партия Китая стала сильнее и энергичнее, партийная организационная система становилась все более строгой, а правящая основа партии постоянно укреплялась», — отметили в ведомстве.

Партия опубликовала соответствующую статистку в преддверии очередной годовщины с момента основания КПК — 1 июля крупнейшей мировой политической силе исполнится 102 года. При этом в ЦК Компартии Китая подчеркнули, что с 2021 по 2022 год число членов партии увеличилось более чем на миллион человек, а количество организаций низового уровня превысило отметку в 5 млн к концу прошлого года.

Ранее Коммунистической партии Китая отпраздновала свое 100-летие в центре Пекина на площади Тяньаньмэнь.

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