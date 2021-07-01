Авиапарад и сотня залпов: как китайская Компартия отметила вековой юбилей
Около 70 тыс. человек приняли участие в праздновании 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) в центре Пекина на площади Тяньаньмэнь. Отмечают знаменательную дату в стране с размахом — в честь годовщины прошло торжественное поднятие госфлага с сотней выстрелов из артиллерийских оружий и авиапарадом. На праздничных мероприятиях присутствует высшее руководство страны, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.
Допустили до парада и обычных граждан, наравне с чиновниками они под звуки торжественных маршей с красными флажками в руках наблюдают за мероприятием на стульях, расположенных на площади Тяньаньмэнь. Как сообщают местные СМИ, празднует юбилей КПК не только столица, но и весь Китай — в соцсетях люди с разных уголков страны выкладывают фотографии и видеоролики в честь годовщины правящей партии.
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