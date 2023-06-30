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Трамп считает, что Украине, может быть, придется уступить часть территории

Трамп не исключил, что Киеву придется уступить территории, чтобы остановить боевые действия

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Evan Vucci/AP

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что Украине, возможно, придется уступить часть своей территории России, чтобы остановить боевые действия. В интервью агентству Reuters он заявил, что если бы он был президентом, все было бы предметом переговоров, и украинцы, которые защищают свою землю, заслуживают одобрения. Трамп также отметил, что для этого требуется хороший посредник или переговорщик, которого в настоящее время нет.

Однако Киев отверг возможность уступок России, заявив, что любые уступки являются капитуляцией и недопустимы в любых обстоятельствах. В ответ на заявление Трампа украинский президент Владимир Зеленский выразил сомнения в способности бывшего президента США решить ситуацию, задав вопрос: «Почему он не сделал этого раньше?».

Ранее экс-агент британской разведки Аластер Крук заявил, что США блокируют попытки Украины пойти на мирные переговоры с Россией ради своих интересов.

«Я не думаю, что он вообще заинтересован в том, чтобы сесть за стол переговоров. Позиция «вы с нами или против нас», этот тип языка изолирует всю украинскую проблему, лишает ее контекста, лишает ее исторических истоков, лишает любых реальных причин ее возникновения», — заявил Крук.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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