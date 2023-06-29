Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге откроется генконсульство Белоруссии

«Мойка78»: в Санкт-Петербурге 30 июня откроется генконсульство Белоруссии

close
100%
Андрей Александров/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге ведется подготовка к открытию Генерального консульства Белоруссии, передает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уточняется, что дипмиссия будет размещаться в отделении посольства, действующего в Северной столице. Открытие запланировано на 30 июня.

Издание также сообщает, что посольство временно разместится на улице Бонч-Бруевича. До назначения генконсула Белоруссии, исполнять его обязанности будет старший советник Игорь Милидович.

До этого стало известно, что генконсульства Латвии, Литвы и США в Петербурге планируют сдать в аренду.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский после заседания штаба министерства иностранных дел по преодолению кризисных ситуаций заявил, что Прага не будет сокращать численность своего дипломатического персонала в Москве.

Уточнялось, что Липавский созвал заседание штаба ведомства по преодолению кризисных ситуаций в связи с мятежом ЧВК «Вагнер» в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях