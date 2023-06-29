В Санкт-Петербурге откроется генконсульство Белоруссии

В Санкт-Петербурге ведется подготовка к открытию Генерального консульства Белоруссии, передает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уточняется, что дипмиссия будет размещаться в отделении посольства, действующего в Северной столице. Открытие запланировано на 30 июня.

Издание также сообщает, что посольство временно разместится на улице Бонч-Бруевича. До назначения генконсула Белоруссии, исполнять его обязанности будет старший советник Игорь Милидович.

До этого стало известно, что генконсульства Латвии, Литвы и США в Петербурге планируют сдать в аренду.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский после заседания штаба министерства иностранных дел по преодолению кризисных ситуаций заявил, что Прага не будет сокращать численность своего дипломатического персонала в Москве.

Уточнялось, что Липавский созвал заседание штаба ведомства по преодолению кризисных ситуаций в связи с мятежом ЧВК «Вагнер» в России.