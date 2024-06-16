Гол Албании в ворота Италии назвали ошибкой Доннаруммы

Пропущенный гол от сборной Албании в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2024 является ошибкой вратаря национальной команды Италии Джанлуиджи Доннаруммы. Такое мнение в комментарии «Спорт-Экспрессу» выразил бывший голкипер «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин.

«Всегда считается, что удар в ближний угол, с какой бы силой он не был нанесен и какая бы минута матча не была, гол на вине голкипера. Безусловно, здесь ошибка голкипера», — сказал Нигматуллин.

Сборная Албании забила итальянцам в дебюте встречи. Полузащитник Недим Байрами отличился уже на 23-й секунде, став автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы и побив рекорд россиянина Дмитрия Кириченко, установленный в 2004 году — тогда мяч в ворота сборной Греции влетел через 1 минуту 7 секунд после стартового свистка.

Тем не менее, сборная Италии одержала волевую победу над Албанией. Уже на 11-й минуте Алессандро Бастони забил ответный мяч, а пять минут спустя Николо Барелла установил окончательный счет.

Отметим, что Доннарумма выступает за французский «Пари Сен-Жермен», где с нового сезона будет бороться за место в основе с российским голкипером Матвеем Сафоновым. Вратарь сборной России подписал контракт с французским грандом до 2029 года.

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