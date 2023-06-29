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В ЕС рассказали о судьбе Европейского фонда мира

Боррель: Европейский фонд мира может стать Оборонным фондом Украины

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Jean-Francois Badias/AP

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на саммит ЕС в Брюссель заявил, что рассматривает возможность превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Боррель напомнил, что Евросоюз планирует поставлять Украине вооружение как во время конфликта, так и после его завершения.

«Мы должны помогать Украине во время войны и после войны. Европейский фонд мира, возможно, должен стать Оборонным фондом Украины», — отметил глава европейской дипломатии.

Он добавил, что в ЕС считают, что Украина должна продолжать сопротивляться, а модернизация украинской армии должна продолжаться.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт намерен блокировать выделение €500 млн Украине из Европейского фонда мира.

Сийярто также говорил, что Европа страдает от военного психоза и пока не стоит ожидать скорого завершения конфликта на Украине.

Ранее в Германии рассказали, сколько будет длиться конфликт на Украине.

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