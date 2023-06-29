В Совфеде оценили реакцию США на военный мятеж в России

Власти США не хотят выставить себя участниками попытки военного мятежа в России со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, США указали Украине не использовать события в России для организации провокаций.

«Сдержанное поведение США во время недавних событий в России, о котором говорит Сергей Лавров, достаточно логично: администрация США не хочет выглядеть причастной к мятежу и быть обвиненной в его содействии», — написал Пушков.

Он также добавил, что подобная реакция США говорит о попытках Вашингтона контролировать конфликт на Украине, не дав ему выйти за пределы страны. Пушков подчеркнул, что в Белом доме не желают, чтобы противостояние обрушилось на сами США.

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости», после чего Генпрокуратура возбудила дело об организации вооруженного мятежа. Утром следующего дня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали движение в сторону Москвы. Президент России Владимир Путин обратился к нации, назвав действия основателя ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан счел бессмысленным военный мятеж Пригожина.