Захарова высказалась о претензиях Токио из-за дня воинской славы

Россия заявила Японии о неприемлемости попыток Токио добиться переименования дня воинской славы 3 сентября. Об этом во время брифинга с журналистами сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Попытки повлиять извне категорически неприемлемы, об этом было четко и жестко заявлено японской стороне по дипломатическим каналам», — сказала она.

20 июня Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому день воинской славы (3 сентября) переименован в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее в России установили новую памятную дату страны — 21 ноября — День военной присяги. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Новая памятная дата приурочена к изданию 21 ноября 1721 года указа Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.