На Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что его страна готова вести мирные переговоры с Россий только на основании «формулы мира», предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским. Его слова приводит ТАСС.

«С ответственными странами, уважающими наш суверенитет, территориальную целостность, <...> мы готовы говорить на базе нашего плана», — сказал Ермак.

В ноябре 2022 года Зеленский в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) озвучил «формулу мира», состоящую из 10 пунктов. В частности, в документе говорится о восстановлении границ Украины в границах 1991 года, об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», обеспечении ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее сообщалось, что Кремль отреагировал на сообщения о скорых переговорах по урегулированию на Украине.