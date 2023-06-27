США согласились на вывоз российских дипломатов из страны

Руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом и ожидают от России аналогичного подхода. Об этом он сказал в ходе регулярного брифинга, транслируемого на YouTube.

Миллер указал, что США строго придерживаются принципа взаимности с Россией в отношении специальных транспортных миссий для дипломатического персонала и грузов. По его словам, Вашингтон ожидает, что Россия будет поддерживать открытыми транспортные каналы для американских дипломатов в отношении посольства США в Москве. Он добавил, что речь идет о чартерном рейсе, призванном забрать российских дипслужащих.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что летящий из России в Вашингтон борт вывезет российских дипломатов. Она отметила, что в сети появились спекуляции на тему российского борта, который направляется в Соединенные Штаты. Представитель МИД РФ отметила, что в происходящем нет «никаких сенсаций».