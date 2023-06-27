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Польша сочла размещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссии «негативным сигналом»

Президент Польши Дуда назвал размещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссии негативным сигналом

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Grabowski Foto/Shutterstock

Президент Польши Анджей Дуда на брифинге в Варшаве перед вылетом на встречу лидеров ряда стран НАТО в Гааге заявил, что Польша считает размещение сил частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на территории Белоруссии негативным для себя сигналом, передает ТАСС.

«Мы видим, что происходит. По сути, перемещение российских сил в виде «Группы Вагнера» в Белоруссию, а также перемещение туда руководителя «Группы Вагнера». Все это для нас — очень негативные сигналы», — сказал польский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что согласен помочь бойцам ЧВК «Вагнер» «перекантоваться». Он заявил, что нет причин бояться бойцов в стране. Более того, он подчеркнул, что Белоруссия хочет получить от них важный и бесценный военный опыт. По словам президента, министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что ему бы такое подразделение «не помешало».

При этом глава республики заявил, что в Белоруссии не ведется строительство лагерей и не будет пунктов по набору в ЧВК «Вагнер».

Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к согражданам 26 июня заявил, что бойцы ЧВК смогут подписать контракт с Минобороны или другими силовыми ведомствами либо вернуться домой к родным и близким. Путин добавил, что те, кто захочет, смогут уйти в Белоруссию.

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