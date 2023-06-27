Лукашенко: в переговорах с Пригожиным было в 10 раз больше мата, чем обычных слов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как начинались переговоры с Евгением Пригожиным, куратором ЧВК «Вагнер», устроившим 23 июня вооруженный мятеж. Слова белорусского лидера передает Telegram-канал «БелТА».

По словам Лукашенко, он позвонил по полученному через каналы ФСБ номеру, и Пригожин согласился с ним разговаривать. Президент отметил, что куратор ЧВК находился в состоянии «полной эйфории».

«Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать», — вспомнил Лукашенко.

Также он отметил, что в переговорах на первом этапе участвовал заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников.

Также он рассказал, что посоветовал президенту России Владимиру Путину не торопиться с жестоким решением на фоне мятежа.

Кроме этого, Лукашенко заявил, что на Пригожина в ходе попытки мятежа сильное влияние оказывали командиры штурмовых отрядов группы.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.