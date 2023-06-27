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Путин: противник воспользовался бы ситуацией, если бы мятеж не был подавлен

Путин сказал, что Киев воспользовался бы ситуацией в случае развития мятежа ЧВК «Вагнер»

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Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими в Кремле, что противник воспользовался бы ситуацией на линии боевого соприкосновения, если бы военный мятеж, организованный ЧВК «Вагнер», не был подавлен, передает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, неизвестно, что стало бы со страной, но все достижения боевых действий на Украине были бы утрачены. Однако российские военнослужащие не допустили этого, подчеркнул Верховный Главнокомандующий.

«Хаос в стране был бы неизбежен, и противник, конечно, этим бы воспользовался. Он и так пытается это сделать. Но ничего не получается», — сказал Путин.

Он поблагодарил военных за верность присяге и российскому народу.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании. В Минобороны его обвинения опровергли.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали движение в сторону Москвы. Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

Вечером после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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Мятеж Пригожина
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