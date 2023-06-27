СМИ сообщили о планах Зеленского использовать мятеж против России

Страны-союзники предостерегали Украину от использования попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на западного чиновника.

Как отмечает канал, опасения состояли в том, что в Украине и Западе могли увидеть союзников Пригожина, а также угрозу суверенитету России. Чиновник сообщил, что послание было направлено Киеву на уровне глав МИД, заместителей и через послов.

«Послание состояло в том, чтобы не раскачивать лодку там... Это внутреннее дело России...» — сказал собеседник телеканала.

По его словам, союзники предупреждали Украину, чтобы она не провоцировала ситуацию, — использовала все возможности на своей территории, но не лезла во внутренние дела и не наносила удары по наступательным объектам внутри России.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.