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Путин отметил мужество погибших в ходе мятежа ЧВК «Вагнер» летчиков

Путин: мужество и самопожертвование погибших летчиков уберегли Россию

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мужество и самопожертвование погибших летчиков уберегли Россию. Обращение к россиянам транслирует канал «Россия 24».

«Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических, разрушительных последствий», — сказал он.

Он поблагодарил военнослужащих и сотрудников правоохранительных служб за то, что они сохранили верность долгу, присяге и своему народу, встав на пути у мятежников.

Глава государства подчеркнул, что с самого начала событий были приняты все меры по нейтрализации возникшей угрозы и защиты конституционного строя и безопасности граждан.

Мятеж был бы подавлен в любом случае, это не могли не знать его организаторы, отметил глава государства.

Ранее стало известно, что в Воронежской области потерпели крушение сразу несколько вертолетов и самолет. По предварительной версии, они были сбиты бойцами ЧВК «Вагнер», которые во главе со своим основателем Евгением Пригожиным организовали «марш справедливости» и вошли в Ростов-на-Дону, где заняли здания Южного военного округа. Так, стало известно о крушении вертолета Ка-52, а также, предположительно, самолета Ан-24 (по уточненным данным, речь идет о самолете Ил-22).

Еще один вертолет — Ми-8— совершил жесткую посадку в Воронежской области. По информации РИА Новости, пострадал один человек.

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Мятеж Пригожина
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