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В ЕП оценили возможность восстановления отношений Евросоюза с Россией

Депутат ЕП Синчич: отношения между ЕС и Россией могут восстановиться, но не тотально

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил, что экономические связи Европейского союза и Российской Федерации могут в будущем восстановиться. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Он отметил, что это может произойти, но до определенного момента и как только завершатся боевые действия на территории Украины.

Синчич считает, что отношения восстановятся, «но не тотально», ведь «мир уже не будет прежним».

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес обвинил президента Украины Владимира Зеленского в продаже государственных земель. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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