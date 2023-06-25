Токаев провел внеочередное заседание Совета Безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совбеза о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании Токаев выслушал доклады премьер-министра, председателя комитета национальной безопасности, генпрокурора, а также министров обороны, министров внутренних и иностранных дел.

В сообщении подчеркивается, что, несмотря на то, что произошедшее в России является ее внутренним делом, граждане Казахстана с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране. Президент отметил, что Россия является стратегическим партнером Казахстана. Он приветствовал достижение соглашения о прекращении военных действий.

В ходе была отмечена необходимость обеспечения финансово-экономической стабильности в стране и безопасности казахстанских граждан. Президент дал поручение руководителям ведомств о готовности к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций и одобрил оперативный план действий, разработанный правительством.

Накануне Токаев провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным о происходящем в России. Казахстанский лидер поддержал меры российских властей по наведению конституционного порядка и обеспечению безопасности граждан.