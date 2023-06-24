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Володин перенес визит во Вьетнам

Спикер Госдумы Володин перенес визит во Вьетнам на фоне мятежа Пригожина

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перенес запланированный визит во Вьетнам на фоне мятежа Пригожина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В настоящее время он находится на рабочем месте. Также на Охотном Ряду председатели комитетов по обороне и безопасности», — сообщил источник агентства.

Отмечается, что аппарат Думы находится на рабочих местах.

Ранее Володин назвал мятеж Евгения Пригожина предательством и призвал бойцов ЧВК «Вагнер» выполнять приказы Путина.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.

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Мятеж Пригожина
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