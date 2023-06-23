Политолог назвал причину, почему Байден мог замалчивать гибель экипажа «Титана»

Президент США Джо Байден мог не раскрывать правду о погибших членах экипажа батискафа «Титан» и факте взрыва на судне, потому что в стране продолжается политическая кампания к выборам 2024 года, сказал телеканалу «360» политический советник Сергей Маркелов.

По его мнению, американское руководство по этой причине может скрывать и нивелировать негативные факты, которые связаны со страной.

«Америка сейчас находится в состоянии, как я его называю, политической аллергии. Сейчас началась избирательная кампания, поэтому все сигналы, которые касаются негатива, их надо в том или ином виде защищать», — указал он.

По мнению Маркелова, компания OceanGate, которая проводила подводные экскурсии, является скандальной. Она «обманным путем получила лицензию на туристические путешествия», уверен он. Но подобные факты создают негативный фон для руководства США, поэтому его попытались уменьшить.

23 июня ветеран американского флота Джек Пособец в соцсетях обвинил Джо Байдена в замалчивании гибели экипажа «Титана» — по мнению бывшего офицера военно-морской разведки, Белый дом знал о гибели батискафа как минимум с воскресенья, 18 июня.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском флоте писала, что сверхсекретная система акустического обнаружения военно-морских сил США зафиксировала взрыв батискафа «Титан» после его пропажи.