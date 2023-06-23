Стало известно содержание пятого доклада рабочей группы по СВО, направленного Путину

Глава рабочей группы по вопросам специальной военной операции Андрей Турчак в своем Telegram-канале сообщил, что пятый доклад рабочей группы по вопросам СВО, содержащий в том числе предложения в сфере производства и закупок беспилотных летательных аппаратов, направлен президенту России Владимиру Путину.

Турчак подчеркнул, что рабочей группой зафиксировано «значительное сокращение обращений по вопросам выплат и предоставления льгот семьям участников спецоперации».

«При этом остаются проблемы, включая материально-техническое обеспечение военнослужащих, требующие особого внимания и оперативных решений», — отметил он.

Ранее Андрей Турчак сообщал, что Государственная дума одобрила поправки рабочей группы по спецоперации и «Единой России» о расширении льгот при поступлении ветеранов специальной военной операции в вузы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.