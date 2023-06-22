В МИД РФ раскрыли позицию Москвы по участию Макрона в саммите БРИКС

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что присутствие лидеров стран, ведущих враждебную политику в отношении Российской Федерации, неуместно на саммите БРИКС в августе. Об этом Рябков сообщил журналистам, комментируя желание президента Франции Эммануэля Макрона приехать на встречу БРИКС в ЮАР в августе, передает РИА Новости.

Представитель российского МИД отметил, что определять круг приглашенных — это дело принимающей стороны, но этому должны предшествовать консультации всех участников БРИКС.

«Понятно, что лидеры государства, которые проводят настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентировано и убежденно рассуждая о том, что Россию нужно изолировать в международном плане, разделяют общенатовскую линию на нанесение нам так называемого стратегического поражения, — такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС», — пояснил дипломат.

Рябков подчеркнул, что Россия не скрывает этого подхода и рассказала о нем коллегам из Южно-Африканской Республики.

«Рассчитываем, что наша точка зрения будет в полной мере принята», — выразил надежду замглавы МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подтвердила, что президент Эммануэль Макрон хотел бы получить приглашение на следующий саммит БРИКС, запланированный на 22-24 августа в Йоханнесбурге.