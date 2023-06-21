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В ООН заявили, что зерновая сделка преследует гуманитарные цели

ООН: зерновая сделка преследует гуманитарные цели несмотря на коммерческие транзакции

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Andrew Kravchenko/AP

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что зерновая сделка служит гуманитарным целям даже вопреки тому, что большинство транзакций по ней проходят на коммерческой основе. Об этом сообщает ТАСС.

«Утверждение о том, что большинство транзакций по зерну являются коммерческими, верно, однако эти транзакции помогают нам в достижении гуманитарной цели сохранения более низких мировых цен на продовольствие, а именно цен на зерно», — сказал Хак.

Он отметил, что это важно для экономической стабильности многих стран по всему миру.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит предпосылок для продления действия зерновой сделки в настоящий момент, поскольку западные страны не могут повлиять на выполнение обязательств в отношении России. Он подчеркнул, что существующие договоренности до сих пор не выполнены. Поэтому Россия не видит в настоящее время предпосылок для продления соглашения.

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