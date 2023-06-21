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МИД РФ внес в стоп-лист 48 граждан Австралии

МИД РФ в качестве ответной меры закрыл въезд в страну 48 гражданам Австралии

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

В Министерстве иностранных дел России сообщили о запрете въезда для 48 граждан Австралии в качестве ответной меры. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

При этом под санкции попали австралийцы, которые являются подрядчиками военно-промышленного комплекса, журналистами и муниципальными депутатами, которые «формируют в этой стране антироссийскую повестку дня».

«Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 48 австралийцев», — говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что Россия продолжит работу над актуализацией стоп-листа в отношении Австралии.

Ранее посла Австралии в России Грэйма Михана вызвали в МИД РФ. Отмечается, что причиной этого стало расторжение правительством Австралии договора аренды участка, где строится новый комплекс посольства РФ в Канберре, это рассматривается как политизированный и недружественный шаг, который нанесет ущерб отношениям стран. Сейчас они находятся на низшей точке за всю историю, подчеркнули в МИД.

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