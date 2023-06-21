Испания отправит ЗРК NASAMS в Литву для защиты саммита НАТО

Испания направит батарею зенитно-ракетных комплексов для защиты саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля. Об этом сообщает испанское издание ABC .

Испания переместит NASAMS с военной базы Лиэлварде в Латвии. Вместе с батареей ЗРК для обеспечения безопасности саммита НАТО в Литву также прибудут 85 испанских военнослужащих.

«Этот вклад демонстрирует нашу надежность, совместимость с остальными системами НАТО и нашу приверженность Атлантическому альянсу», — приводит издание слова источников из военных кругов Испании.

Испания развернула комплекс NASAMS в Латвии в июне 2022 года.

Германия перебросит в Литву систему противоракетной обороны Patriot, базирующуюся в Словакии, для защиты саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе.

19 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе подведет Украину ближе к военному блоку.