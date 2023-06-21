Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Испания отправит ЗРК NASAMS в Литву для защиты саммита НАТО

Испания направит зенитно-ракетные комплексы NASAMS для защиты саммита НАТО в Литве

close
100%
Wikimedia Commons

Испания направит батарею зенитно-ракетных комплексов для защиты саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля. Об этом сообщает испанское издание ABC .

Испания переместит NASAMS с военной базы Лиэлварде в Латвии. Вместе с батареей ЗРК для обеспечения безопасности саммита НАТО в Литву также прибудут 85 испанских военнослужащих.

«Этот вклад демонстрирует нашу надежность, совместимость с остальными системами НАТО и нашу приверженность Атлантическому альянсу», — приводит издание слова источников из военных кругов Испании.

Испания развернула комплекс NASAMS в Латвии в июне 2022 года.

Германия перебросит в Литву систему противоракетной обороны Patriot, базирующуюся в Словакии, для защиты саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе.

19 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе подведет Украину ближе к военному блоку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях