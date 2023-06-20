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Путин приехал на Северный речной вокзал в Москве

Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта на Москве-реке

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин приехал на Северный речной вокзал в Москве, передает РИА Новости.

Вместе с ним на вокзал приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе они приняли участие в запуске движения речных электросудов.

Также ожидается, что Путин проведет совещание о развитии внутренних речных ресурсов РФ с участием членов кабмина.

Ранее президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси приняли участие в церемонии подписания соглашения о создании в республике железнодорожного участка Решт — Астара.
Российский президент принимал участие в мероприятии по видеосвязи.

Москва и Тегеран намерены совместно финансировать проектирование, строительство и ряд других отраслей.

Соглашение в этот день подпишут министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш.

Протяженность линии Решт — Астара будет достигать 170 км.

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