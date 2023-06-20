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СВР предложила работникам дипмиссий Украины за рубежом переехать в Москву

СВР предложила работникам дипмиссий Украины за рубежом переехать в РФ ради безопасности

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Служба внешней разведки Российский Федерации призвала работников дипломатических миссий Украины с семьями «приезжать в Москву», им гарантируется безопасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР.

«Обращаемся к работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом... приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность», — приводит пресс-бюро заявление директора службы Сергея Нарышкина.

Накануне глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что десятки и сотни украинских дипломатов отказываются возвращаться на родину после завершения командировок. По его словам, они не могут открыто выступать против действий украинских властей.

Ранее Нарышкин заявил, что США и Великобритания готовы превратить Украину в «черную дыру Европы», только чтобы она не сближалась с Россией. Также глава СВР говорил, что в результате наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под угрозой окажется государственность Украины.

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