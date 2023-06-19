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Власти Бангладеш подтвердили подачу заявки в БРИКС

Канцелярия премьера: Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС на прошлой неделе

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«Газета.Ru»

Канцелярия премьер-министра Бангладеш подтвердила информацию о подаче страны заявки в блок БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС на прошлой неделе, и в настоящее время ведутся переговоры, надеемся получить его в ближайшее время», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Бангладеш признана «Другом БРИКС», а также принимала участие во встрече министров иностранных дел «Друзей БРИКС».

Ранее сообщалось, что Бангладеш подала официальную заявку на вступление в БРИКС — межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Официальное заявление от Бангладеш направила в организацию премьер-министр страны Шейх Хасина. Отмечается, что заявка была направлена после встречи Хасины с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Женеве на прошлой неделе.

По данным источника, в ходе обсуждения президент ЮАР положительно отнесся к этому вопросу. По словам главы МИД Абдула Момена, запрос был направлен в ЮАР, которая является действующим председателем БРИКС.

Следующий саммит БРИКС состоится в ЮАР в августе 2023 года, на нем может быть рассмотрен вопрос вступления Бангладеш в члены альянса.

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