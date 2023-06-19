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В Армении заявили об отсутствии взаимопонимания между Ереваном и Баку

МИД Армении: у Еревана и Баку отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов

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Аппарат Президента Республики Армения

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что Ереван и Баку к настоящему моменту не договорились о ряде ключевых вопросов для заключения мирного соглашения. Об этом Костанян сообщил в ходе брифинга в парламенте, передает ТАСС.

«Нет согласия на основе карты какого года должен происходить дальнейший процесс делимитации, относительно института гарантов безопасности и прав народа Нагорного Карабаха, диалога Баку — Степанакерт», — отметил он.

По словам замглавы МИД Армении, позиции двух государств «достаточно далеки друг от друга, однако работа продолжается».

Ранее в Министерстве обороны Армении заявили, что оборонное ведомство Азербайджана второй раз за сутки распространило дезинформацию по поводу открытия огня со стороны Армении.

15 июня Министерство обороны Армении заявило об обстреле армянских позиций в Капанском районе, который азербайджанская сторона произвела с беспилотника.

13 июня в МИД Армении призвали проверить заявления Азербайджана о стрельбе в Карабахе и подчеркнули необходимость направления в Нагорный Карабах международной миссии по сбору фактов.

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