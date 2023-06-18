Кандидат в президенты США рассказал о действиях России после победы над Украиной

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны на выборах 2024 года от Республиканской партии Майк Пенс заявил, что Украину необходимо поддерживать, поскольку в случае победы над ней российская армия перейдет границу одной из стран НАТО, вынудив американских военных сражаться за союзников. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

«Я ожидаю, что если Россия победит Украину, то не пройдет много времени, прежде чем российская армия перейдет границу, когда наши мужчины и женщины в униформе должны будут пойти сражаться», — заявил Пенс.

Он добавил, что речь может идти о пересечении границы «союзника по НАТО — Польши, Эстонии, Латвии, Литвы».

Пенс отметил, что существующий среди американцев скептицизм по поводу военной поддержки Украины является «отражением недостатка доверия к президенту Джо Байдену как к главнокомандующему».

Ранее стало известно, что Госдепартамент США объявил о планах выделить порядка $3,9 млн на реализацию программы по интеграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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