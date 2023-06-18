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Российский сенатор обвинил США в желании затормозить ход мировых событий

Сенатор Пушков: США безуспешно попытаются затормозить ход мировых событий

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале считает, что Соединенные Штаты стараются сделать все возможное, чтобы затормозить ход глобальных событий, но воплотить свой план им не удастся.

По словам сенатора, еще недавно в США считали БРИКС «неким недоразумением», а сейчас ведущие страны развивающегося мира хотят вступить в эту организацию, которая становится одним из главных символов многополярности.

«США уже неспособны развернуть ход глобальных событий, но они будут стараться сделать все, чтобы его затормозить», — написал Пушков.

Он отметил, что Саудовская Аравия отдаляется от США и сближается с Ираном. Также Пушков напомнил о выходе Сирии из изоляции в арабском мире и призыве Бразилии к сокращению роли доллара.

Кроме того, сенатор обратил внимание на развивающееся стратегическое сотрудничество Китая и России, и отказ Турции следовать политике Запада.

Подытожив, Пушков назвал «нарушением привычной и выгодной для США и Запада конфигурации силовых полей, установившихся в прошлом веке».

Ранее Пушков заявил, что споры по помощи Киеву стали важной чертой президентской гонки США.

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