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Экс-глава МИД Египта сообщил о неэффективности западных санкций против России

Экс-глава МИД Египта Ораби: антироссийские санкции Запада оказались неэффективными оружием

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Экс-глава МИД Египта Мухаммед Ораби заявил, что западные санкции против России оказались неэффективным оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

«Санкции Запада, наложенные на Россию, стали хорошо известным и неэффективным оружием, чтобы его использовать против какого-либо государства. Провал ожидаем, и их последствия преследуют Запад», — сказал он.

Ораби отметил, что экономические санкции никогда не были решающим фактором в разрешении противоречий по какому-либо спорному вопросу или в оказании давления на какую-либо страну.

По мнению бывшего министра, планы Европейского союза ввести 11-й пакет антироссийских санкций означает не что иное, как желание западных стран продолжить эскалацию.

14 июня стало известно, что послы Евросоюза перенесли вопрос согласования 11-го пакета санкций против России как минимум до 19 июня.

Ранее сообщалось, что антироссийские санкции не только не смогли изолировать Россию и разрушить ее экономику, но и помогли увеличить ее доходы, которые она получает от продажи энергоресурсов.

До этого немецкий экономист Габор Штейнгарт заявлял, что экономика России начала расти на фоне множества западных ограничений. Причем страны Запада не ожидали такого развития событий, но на бумаге заявляют о высокой эффективности санкций.

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