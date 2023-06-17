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В Кремле подвели итоги неформальной встречи Путина с африканскими лидерами

Песков: неформальная встреча Путина с лидерами Африки была долгой и оживленной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам РИА Новости, что неформальная встреча президента Владимира Путина с лидерами африканских государств была долгой и оживленной.

По словам Пескова, главы государств услышали от Путина рассказ о ПМЭФ и экономике РФ.

В переговорах по мирной инициативе стран Африки по Украине приняли участие президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Асумани, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник Президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.

С российской стороны на встрече присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена признать ЛНР и ДНР после того, как Запад «фактически вышел из мирного процесса по Украине».

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