Зампостпреда России назвал очевидной вину Киева в уничтожении дамбы Каховской ГЭС

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил об очевидной вине киевских властей в уничтожении дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), передает ТАСС.

Журналисты спросили его, нужно ли добиваться международного расследования этого инцидента, как Российская Федерация добивается этого в случае с диверсией на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». В ответ зампостпреда сказал, что Москва не против любых расследований, которые помогут установить правду о том, что произошло с этими трубопроводами.

«Что касается ситуации в Каховке, то она совершенно другая. Есть много свидетельств, которые сложно отрицать и которые указывают, что ответственность за это несет Украина. И количество таких свидетельств увеличивается, так что сейчас очевидно, что Украине было выгодно осуществить такую диверсию для своего так называемого контрнаступления», — заявил дипломат.

По словам Полянского, он не считает, что существует серьезная необходимость расследования в этом случае.

Ранее генеральный директор гидрогенерирующей компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что Каховская ГЭС не может быть восстановлена. По его словам, на строительство новой станции нужно не менее пяти лет, на это понадобится более $27 млн.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют в произошедшем друг друга.