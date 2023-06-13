Путин рассказал о потерях России при контрнаступлении ВСУ

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с военными корреспондентами, что потери российских военных при отражении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в десять раз меньше, чем у украинских войск, передает ТАСС.

«Если брать безвозвратные потери, <...> это соотношение тоже один к десяти. Ну что называется в нашу пользу. У нас в 10 раз меньше, чем потери вооруженных сил Украины», — сказал Путин.

При этом глава государства отметил, что потери личного состава российских Вооруженных сил должно озвучить Минобороны РФ, однако сказал, что российские силы потеряли 54 танка и часть из них подлежит восстановлению.

Путин добавил, что ВСУ потеряли в ходе контрнаступления более 160 танков и 25-30% поставленной Западом техники.

Российский лидер также подчеркнул, что структура потерь ВСУ сейчас неблагоприятна, они приближаются к катастрофическим.

По его словам, масштабное контрнаступление ВСУ продолжается с 4 июня, украинские силы задействовали подготовленные для этих целей резервы.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ ведут контрнаступление.